شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة على شريط السكة الحديد.. إحالة أب قتل أطفاله الثلاثة لنيابة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت الأجهزة الأمنية المتهم بقتل أطفاله الثلاثة بإلقائهم أمام القطار إلى النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، حيث شهدت إحدى قرى مركز ملوى بمحافظة المنيا قيام أب بإلقاء أبنائه الثلاثة أمام قطار قادم من الأقصر للتخلص منهم.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على 3 جثث هامدة لأطفال بشريط قطار السكك الحديد فى مدينة ملوي، وتبين أن قطار قادم من محافظة الأقصر متجها إلى القاهره قد دهسهم. وتم بتشكيل فريق بحث جنائى تبين أن والدهم يدعى "م ع" 50 عاما، عاطل، مقيم ملوى تخلص من أطفاله الثلاثه بإلقائهم أسفل عجلات القطار، وعندما حاول الفرار لم يستطع فألقى بنفسه فى مياه الإبراهيمية غير أنه تم القاء القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.

وأفادت التحريات الأولية أنه مختل عقليا، ويتلقى علاجا نفسيا منذ أكثر من عام وقد تم نقل جثث الأطفال الأشقاء الثلاثة وهم بحسب ترتيب العمر خديجة 6 سنوات، عمر8 سنوات، ومى 4، إلى المشرحة.‎