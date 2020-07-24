شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمنى لـ"تلفزيون الخليج 365" يوضح حقيقة زيادة رسوم رخصة قيادة السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا على مدار اليومين الماضيين، صورة تشير إلى زيادة رسوم إصدار رخصة قيادة السيارة أو تجديدها، لتصل إلى 3 آلاف جنيه، وهو ما خلق حالة من الحيرة بين المواطنين.

هذا الأمر تداولته الفقرة الرئيسية بنشرة "تلفزيون الخليج 365"، حيث تم التواصل مع الخبير الأمني اللواء مجدي الشاهد، الذى نفى كل ما يتردد بشأن زيادة سعر رسوم استخراج رخصة قيادة السيارة، لافتا إلى أن الصورة المنتشرة منسوبة لنيابة مرور القاهرة التابع لوزارة العدل، في حين أن رسوم استخراج رخصة قيادة السيارة مرتبط بوزارة الداخلية، ويتم إقراره من جانب إدارة المرور التابعة للداخلية، وقال "نحن هنا أمام واقعة تزوير فاضح ومن الممكن اكتشافه بسهولة".

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وأضاف الشاهد، أن الرسوم الحالية لإصدار رخصة قيادة أول مرة تنقسم إلى شهادتي باطنة ونظر مقابل 200 جنيه، بجانب 85 جنيها لتحليل الدم لصاحب الطلب، أما الرسوم فهي 593 جنيها فقط، بجانب بعض الأوراق والمستندات مثل المستندات والحافظة وطلب إجراء اختبار قيادة بإجمالي 150 جنيها تقريبا، وهو ما يعني أنا إجمالي المبلغ حوالي 808 جنيها فقط لا غير، وفي الغالب تكون نفس الرسوم التي يدفعها المواطن في حالة تجديد الرخصة.

وأشاد اللواء مجدي الشاهد، إلى ما تقوم به حاليا وزارة الداخلية فيما يتعلق بسداد الرسوم إلكترونيا، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد استجابة لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التخفيف على المواطنين وتقليل الوقت والجهد وتوفير التكاليف.