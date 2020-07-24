القضاء الإدارى يستبعد نجل حسين صبور من قائمة المرشحين لمجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي "حقوق حريات"، اليوم الجمعة، بقبول الدعوى المقامة عمر هريدى المحامي، وإلغاء القرار الصادر من لجنة فحص أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بقبول أوراق ترشح أحمد حسين فايق صبور.
وأقام عمر هريدى الدعوى رقم 47680 لسنة 74 ق، وطالب فيها بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة، بإدراج صبورفى كشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ الدائرة الأولى.
وقالت المحكمة إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية المقررة قانونًا، وتعين قبولها شكلًا، بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
وتضمنت الدعاوى ما بين الطعون علي قرارات مختلفة للهيئة الوطنية للانتخابات، جاء بعضها يطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.
وجاءت الطعون الآخري تطالب باستبعاد بعض من المقبول أوراق ترشحهم علي المقاعد الانتخابية لمجلس الشورى لاستبعادهم من خوض الانتخابات.
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