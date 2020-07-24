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الشركة المصنعة للقاح أوكسفور: نجرى مناقشات مع مصر لإتمام حجز الكميات الأولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة استرازينكيا للصناعات الدوائية، الشركة القائمة على تطوير لقاح فيروس ، المعرف إعلاميًا بلقاح أوكسفورد، إن تجارب اللقاح دخلت مرحلتها الثالثة، آملة في الإعلان قريبًا عن بيانات إيجابية حول موعد صدور اللقاح؟.

 

وقالت الشركة على لسان رئيسها التنفيذي في القاهرة الدكتور حاتم الورداني، في رد رسمي عرضه برنامج مساء dmc، للإعلامي رامي رضوان، أنه يجرى في الوقت الحالي تواصل بين الحكومة المصرية والهيئات المسئولة للاتفاق على التوزيع العادل للقاح.

 

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وأضافت الشركة، أنه يجرى الآن المناقشات لإتمام حجز الكميات الأولية مع مصر، موضحة أنه لا توجد مناقشات في الوقت الحالي حول التصنيع المحلي للقاح في مصر.

 

 وكشفت الشركة لبرنامج مساء dmc عن خطتها، لتوزيع اللقاح فور صدوره، وأن الأولوية ستكون للدول ذات الحاجة الماسة له بما ذلك الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

 

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