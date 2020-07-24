شكرا لقرائتكم خبر عن قصة كفيفين خرجا من رحم الفقر لنور العمل فى تغطية خاصة لـ"تليفزيون الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "نفسى أعيش كويس، نفسى أشوف،"، كلمات بسيطة ومؤثرة تناولتها التغطية الرئيسة التي قدمها تلفزيون الخليج 365، وقدمها الزميلين تامر إسماعيل ورغدة بكر، تروى قصة الكفيفين أحمد وأسماء ورحلة البحث عن رزق أسرة مكونة من 8 أفراد.

Advertisements





وتناول التقرير الذى أعدته الزميلة أمانى الأخرس، قصة كفاح شقيقين تحدى إعاقة فقدان البصر وعملا لتوفير قوت أسرتهما رغم إعاقتهما، وفقدان بصرهما في حوادث مختلفة.





أحمد رمضان الشاب الذى فقد بصره نتيجة حادثتين متتاليتين، أكد أنه يعمل من أجل توفير قوت الأسرة رغم إعاقته، ومن جانبها قالت أسماء رمضان إنها فقدت بصرها نتيجة اصطدامها بإحدى الحواجز، مستطردة: "كتير قالولى في علاج هنا في مصر وفى بره بس أحنا حالتنا المادية متسمحش بتوفير العلاج ده، فاضريت أعمل عملية في عينىهنا ولسه مش عارفة أشوف بيها حاجة".





"العيشة صعبة ومعنديش أي دخل" بتلك الكلمات بدأ رمضان أحمد والد الشابين حديثه مطالبا بمساعدة الجهات المعنية لإنقاذ الأسرة الفقيرة، من جانبها قالت والدة الشابان" أنا عايزاهم ياكلوا كويس، عايزاهم يشربوا كويس مش عايزة حاجة تانية".



