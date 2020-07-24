شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 10 آلاف جنيه مكافأة لمديريتى القاهرة والإسكندرية لجهودهما فى صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تمكن مديرية أوقاف الإسكندرية أول 500 صك مسابقة العشر الأول من ذي الحجة لتصبح بذلك المديرية الثانية بعد القاهرة في تحقيق 500 صك منذ انطلاق المسابقة ، ليرتفع رصيد مديرية أوقاف الإسكندرية إلى 4046 صكا محققة بذلك الألف صك الرابعة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الإسكندرية ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

كما حققت مديرية أوقاف القاهرة في أقل من 24 ساعة 500 صك الثانية في مسابقة العشر الأول من ذي الحجة ليرتفع رصيد المديرية في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف إلى 6525 صكا، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن عدد جوائز تحفيزية لمديرياتها فى جميع المحافظات، وهى مسابقة العشر الأول من ذى الحجة لصكوك الأضاحى، مؤكدة أنه تحفيزًا للعمل الخيرى لصالح الأسر الأولى بالرعاية تعلن اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحى عن الجوائز التحفيزية التالية:

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1 – مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديدة بغض النظر عن عدد المرات، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

2 – مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل مديرية من مديريات الوجه القبلى والمديريات (ب) لكل 200 صك، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

وأكدت الوزارة أن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.