شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة اليمينة عن فوز ”الخليج 365” بجائزة الصحافة المصرية عن "حرب اليمن": ساهمت فى كشف انتهاكات الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت سفارة اليمن بالقاهرة ”الخليج 365” لفوزها بالمركز الأول فى جائزة الصحافة المصرية عن التغطية الخارجية عن أزمة اليمن.

وقد بعث السفير اليمنى الدكتور محمد علي مارم برقية تهنئة إلى الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس التحرير، كما هنأ الصحفية إيمان حنا، معتبراً الجائزة تكريماً مستحقاً وتقديراً لجهودها في الملف اليمنى.

وعبر السفير مارم نيابة عن الحكومة اليمنية والبعثة الدبلوماسية اليمينة عن تقديره للجهود التي بذلتها الصحيفة خلال السنوات الماضية، وما قامت به من تغطية ميدانية للأوضاع في اليمن وإسهامها في كشف انتهاكات الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران وما يعانيه ابناء الشعب اليمني بسبب الحرب التي شنتها الميليشيا منذ نهاية العام ٢٠١٤م وحتى الآن.



الموقع الرسمى لسفارة اليمن

وأشار السفير مارم في برقيته إلى أن الخليج 365 لعبت دوراً بالغ الأهمية في اطلاع الرأي العام المصري والعربي على حقيقة الاوضاع في بلادنا، ودور التحالف العربي بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وأشاد مارم، بدور الصحيفة فى تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، متنميا لليوم السابع وهيئة تحريرها دوام التوفيق والنجاح والاستمرار في نهج المهنية والتميز الاعلامي.



سفارة اليمن

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ومن جهة أخرى، سلطت الصحف اليمنية الضوء على فوز الخليج 365 بـ"جائزة الصحافة المصرية"، حيث أشارت صحف "يمن اتحادى" و"الاتحاد نت " و"يمنى نيوز" وعدد من المواقع الإخبارية الأخرى لسلسلة الحلقات التي تناولتها الخليج 365 في تغطية الحرب في اليمن.



الاتحاد نت

وقد تسلمت الصحفية إيمان حنا الجائزة فى حفل رسمى بنقابة الصحفيين، عن سلسلة حلقاتها من اليمن اشتملت 16 حلقة نشرت على صفحات ”الخليج 365” الورقى، والموقع الإلكترونى للصحيفة بالإضافة لأفلام وثقت أوضاع اليمنيين وتجنيد الأطفال وكارثة الألغام الحوثية وضحاياها، وتضمنت تغطية شاملة لمناطق النزاعات والاشتباكات مع الحوثيين وانفردت الصحفية المصرية أيضا بقصص إنسانية لضحايا الحرب اليمنية وحوارات مع قيادات فى الحكومة الشرعية باليمن والتحالف العربى الداعم للشرعية وأيضا قيادات حزبية وسياسية ومجتمعية.



صحيفة عدن الغد

وقد حصلت الصحفية إيمان حنا على عدة جوائز بعد سلسلة حلقات متميزة من داخل الأراضى اليمنية وعلى خطوط المواجهات فى الحرب الدائرة منذ سنوات؛ من بينها جائزة الصحافة العربية عن الفئة الإنسانية، لما تضمنته حلقاتها من قصص إنسانية رصدت خلالها معاناة أهل اليمن من جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم فى أزمة إنسانية تعد هى الأكثر حدة فى الشرق الأوسط.



يمن اتحاد

وعلى مدار 30 يومًا كاملة داخل الأراضى اليمنية، قدمت الزميلة 16 حلقة كاملة تضمنت حوارات مع مسئولين وقادة عسكريين يمنيين فضلًا عن انفرادها بالعديد من القصص الإنسانية التى نقلت صورة هى الأولى فى الصحافة المصرية والعربية من على خطوط المواجهات فى مختلف المدن اليمنية.



صحيفة الاتحاد

وأثارت سلسلة الحلقات ردود فعل محلية وعربية واسعة ونقلتها العديد من وسائل الإعلام اليمنية وغيرها من الصحف العربية، لما كشفته من أسرار وتفاصيل المواجهات الدامية التى تخوضها قوات التحالف العربى والجيش اليمنى مع ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران والعديد من الدول الراعية للإرهاب.