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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجريد كاهن أرثوذكسى.. إيبارشيات أمريكا: نتعهد بتقديم كل "متحرش" للسلطات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهدت رسميًا إيبارشية نيو جيرسي، وإيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند للأقباط الأرثوذكس، بتقديم أي شخص سواء كاهن أو خادم متهم باعتداء جنسى للسلطات الأمنية.
وجاء التعهد، بعدما أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قرارا باباويا يحمل رقم 6 لسنة 2020، يعلن فيه تجريد القمص رويس عزيز خليل الكاهن بالمنيا وأبو قرقاص، وذلك بعد التحقيق في الشكاوى التى وردت ضده وما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وتمت إعادته لاسمه العلماني يوسف عزيز خليل، كما أوضح البابا في رسالة لكنائس الولايات المتحدة: إنه بهذا القرار تنتفي صلة الكنيسة به وتخطر السلطات في مصر والولايات المتحدة بذلك فلم يعد قسًا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما أصدر كذلك الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا قرارا بتجريد الكاهن السبت الماضى.
وأصدرت إيبارشية نيو جيرسي، وإيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند للأقباط الأرثوذكس، بيانا مشتركا جاء فيه: "مع ظهور ادعاءات بسوء السلوك الجنسي مؤخرًا، نتذكر كلمات القديس بولس قائلاً: "إذا عانى أحد الأعضاء، فسيعاني جميعًا معه" (1 كورنثوس 12:26)، نحن ندين قسوة أي وكل سلوك جنسي، إن خيانة الثقة وإساءة استخدام السلطة من قبل أي عضو من رجال الدين أو الخادم داخل كنائسنا، دون استثناء، غير مقبول ومكروه لتعاليم إيماننا المسيحي، نأسف بمرارة على أي ضرر يلحق ببناتنا أو أبنائنا أو عائلاتهم.
وتابع البيان: "لن تتسامح إيبارشية الأقباط الأرثوذكس في نيو جيرسي، وإيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند ، على سوء السلوك الجنسي من أي نوع، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على القصر من قبل أي من رجال الدين لدينا أو موظفينا أو خدمتنا، إذا كان أي شخص على علم بأي حادث يشتبه في أنه اعتداء جنسي على قاصر من قبل أي شخص، فنحن نحثك على إبلاغ سلطات إنفاذ القانون وكذلك إلى النائب الإقليمي الخاص بك ، الذي يمكن الوصول إلى معلومات الاتصال الخاصة به من خلال كاهن رعيتك.
وتعهد الإيبارشيتين بالإبلاغ الفورى عن أي سلوك لمتحرش فى البيان بقولهما: "نتعهد ببذل قصارى جهدنا لمنع أي سلوك من هذا القبيل، والإبلاغ الفوري عن ادعاءات مثل هذا السلوك إلى إنفاذ القانون ، والتحقيق على الفور في هذه الادعاءات ، واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتابع البيان، للوفاء بهذا التعهد ، ستواصل الإيبارشيتين بوضع سياسات التعامل مع سوء السلوك الجنسي، نحث جميع رجال الدين والموظفين والعاملين لدينا على مراجعة تلك السياسات والامتثال لها، كما نحثهم على تطبيق إرشاداتنا بعناية حول التفاعلات مع الأطفال والشباب، تقدم هذه الإرشادات توجيهات بشأن أفضل السبل للتفاعل مع الأطفال، نحن ملتزمون بكلمات المسيح نفسه الذي قال: "انتبهوا أنك لا تحتقر أحد هؤلاء الصغار ، لأنني أقول لكم إن ملائكتهم في السماء يرون وجه أبي الذي في السماء.. (متى 18:10)".
لقد تم توزيع سياساتنا وإرشاداتنا على رجال الدين لدينا وستتاح على الإنترنت لموظفينا وخدامنا الذين يتفاعلون بانتظام مع القاصرين.
إلى أولئك الذين عانوا ، نسمعك. نحن نقف بجانبك. نصلي من أجلك في مزامير 147: 3 ، لأن الرب "يشفي المنكسرين ويربط جراحهم". وليساعد الروح القدس من خلال الكنيسة ، عروس المسيح ، في توفير الراحة للمبتلين وتوفير الشفاء والاستعادة لنا جميعاً.
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