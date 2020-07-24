شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجريد كاهن أرثوذكسى.. إيبارشيات أمريكا: نتعهد بتقديم كل "متحرش" للسلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏تعهدت رسميًا إيبارشية نيو جيرسي، وإيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند ‏للأقباط الأرثوذكس، ‏بتقديم أي شخص سواء كاهن أو خادم متهم باعتداء جنسى للسلطات الأمنية.‏

وجاء التعهد، بعدما أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة ‏المرقسية قرارا باباويا يحمل رقم 6 لسنة 2020، يعلن فيه تجريد القمص رويس عزيز خليل ‏الكاهن بالمنيا وأبو قرقاص، وذلك بعد التحقيق في الشكاوى التى وردت ضده وما نشر على ‏صفحات التواصل الاجتماعي، وتمت إعادته لاسمه العلماني يوسف عزيز خليل، كما أوضح البابا ‏في رسالة لكنائس الولايات المتحدة: إنه بهذا القرار تنتفي صلة الكنيسة به وتخطر السلطات في ‏مصر والولايات المتحدة بذلك فلم يعد قسًا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما أصدر كذلك ‏الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا قرارا بتجريد الكاهن السبت الماضى.‏

وأصدرت إيبارشية نيو جيرسي، وإيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند ‏للأقباط الأرثوذكس، بيانا ‏مشتركا جاء فيه: "مع ظهور ادعاءات بسوء السلوك الجنسي مؤخرًا، نتذكر كلمات القديس ‏بولس قائلاً: "إذا عانى أحد الأعضاء، فسيعاني جميعًا معه" (1 كورنثوس 12:26)، نحن ندين ‏قسوة أي وكل سلوك جنسي، إن خيانة الثقة وإساءة استخدام السلطة من قبل أي عضو من ‏رجال الدين أو الخادم داخل كنائسنا، دون استثناء، غير مقبول ومكروه لتعاليم إيماننا ‏المسيحي، نأسف بمرارة على أي ضرر يلحق ببناتنا أو أبنائنا أو عائلاتهم.‏

وتابع البيان: "لن تتسامح إيبارشية الأقباط الأرثوذكس في نيو جيرسي، وإيبارشية نيويورك ونيو ‏إنجلاند ، على سوء السلوك الجنسي من أي نوع، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على القصر من ‏قبل أي من رجال الدين لدينا أو موظفينا أو خدمتنا، إذا كان أي شخص على علم بأي حادث ‏يشتبه في أنه اعتداء جنسي على قاصر من قبل أي شخص، فنحن نحثك على إبلاغ سلطات ‏إنفاذ القانون وكذلك إلى النائب الإقليمي الخاص بك ، الذي يمكن الوصول إلى معلومات ‏الاتصال الخاصة به من خلال كاهن رعيتك.‏

وتعهد الإيبارشيتين بالإبلاغ الفورى عن أي سلوك لمتحرش فى البيان بقولهما: "نتعهد ببذل ‏قصارى جهدنا لمنع أي سلوك من هذا القبيل، والإبلاغ الفوري عن ادعاءات مثل هذا السلوك ‏إلى إنفاذ القانون ، والتحقيق على الفور في هذه الادعاءات ، واتخاذ الإجراءات المناسبة.‏

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وتابع البيان، للوفاء بهذا التعهد ، ستواصل الإيبارشيتين بوضع سياسات التعامل مع سوء ‏السلوك الجنسي، نحث جميع رجال الدين والموظفين والعاملين لدينا على مراجعة تلك ‏السياسات والامتثال لها، كما نحثهم على تطبيق إرشاداتنا بعناية حول التفاعلات مع الأطفال ‏والشباب، تقدم هذه الإرشادات توجيهات بشأن أفضل السبل للتفاعل مع الأطفال، نحن ‏ملتزمون بكلمات المسيح نفسه الذي قال: "انتبهوا أنك لا تحتقر أحد هؤلاء الصغار ، لأنني ‏أقول لكم إن ملائكتهم في السماء يرون وجه أبي الذي في السماء.. (متى 18:10)".‏

لقد تم توزيع سياساتنا وإرشاداتنا على رجال الدين لدينا وستتاح على الإنترنت لموظفينا ‏وخدامنا الذين يتفاعلون بانتظام مع القاصرين.‏

إلى أولئك الذين عانوا ، نسمعك. نحن نقف بجانبك. نصلي من أجلك في مزامير 147: 3 ، لأن ‏الرب "يشفي المنكسرين ويربط جراحهم". وليساعد الروح القدس من خلال الكنيسة ، عروس ‏المسيح ، في توفير الراحة للمبتلين وتوفير الشفاء والاستعادة لنا جميعاً.‏