شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب قصر العينى تعلن انخفاض حالات كورونا وإغلاق رعاية الزيرو المخصصة للمصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية طب قصر العينى، انخفاض أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل بقصر العينى الفرنساوى، موضحة أن قصر العينى به رعايتين الأولى رعاية شريف مختار، والثانية رعاية الزيرو، التى كان يشرف عليها التخدير.

وأَضافت الدكتورة هالة صلاح فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا انخفضت كثيرا، موضحة أن رعاية الزيرو تم إغلاقها بعد خروج آخر حالات مصابة بفيروس كورونا.