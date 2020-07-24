عميد طب قصر العينى تعلن انخفاض حالات كورونا وإغلاق رعاية الزيرو المخصصة للمصابين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية طب قصر العينى، انخفاض أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل بقصر العينى الفرنساوى، موضحة أن قصر العينى به رعايتين الأولى رعاية شريف مختار، والثانية رعاية الزيرو، التى كان يشرف عليها التخدير.
وأَضافت الدكتورة هالة صلاح فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا انخفضت كثيرا، موضحة أن رعاية الزيرو تم إغلاقها بعد خروج آخر حالات مصابة بفيروس كورونا.
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن الانتهاء من كافة التجهيزات الطبية اللازمة للدور الخامس بمستشفى الباطنة بالكامل، وتحويله كمستشفى عزل مخصص للأطفال الذين يثبت إصابتهم بفيروس كورونا من خلال عمليات الفرز التي تتم أثناء الكشف على الأطفال في مستشفى أبو الريش الأطفال الياباني والمنيرة، وذلك بالمجان.
وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه منذ ظهور فيروس كورونا في مصر، والجامعة تضع أساتذة قصر العيني ومستشفياتها المختلفة على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا الوباء، مشيرًا إلى أن مستشفيات أبو الريش كانت تقوم بعملية الفرز وتحويل الحالات الإيجابية إلى مستشفيات العزل، ومع زيادة أعداد المصابين من الأطفال تم التنسيق مع الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طل قصر العيني والدكتور أحمد طه مدير عام المستشفيات الجامعية بالعمل على تخصيص وحدة كاملة وتجهيزها لاستقبال الأطفال بالمجان.
وأضاف الدكتور الخشت، أنه في أقل من أسبوع من التوجيه تم الانتهاء من تجهيز الوحدة، وذلك بدعم من الجامعة بالإضافة إلى تبرع أساتذة قصر العيني وأفراد المجتمع المدني، موضحًا أن الوحدة تتكون من 18 سريرًا للأطفال وأمهاتهم، ومجهزة بالأكسجين وأجهزة المونيتور ومضخات المحاليل وكل ما يلزم من المستلزمات الطبية والأدوية.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه يتم الكشف على حالات الاشتباه للأطفال من خلال مستشفى أبو الريش وبعد ثبوت الإصابة بفيروس كورونا يتم تحويلهم إلى الوحدة الجديدة، وذلك تحت إشراف كامل من أساتذة طب الأطفال في جميع التخصصات؛ ومتابعة حالتهم المرضية بشكل يومي، مع توفير كافة التحاليل والأشعة المطلوبة، وذلك تحت إدارة طبية من الدكتورة منى الفلكى، رئيس قسم طب الأطفال، والدكتورة هناء راضي أستاذ طب الأطفال والحالات الحرجة.
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