شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 60 رحلة لشركات طيران أجنبية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت مصادر مطلعة بالمطار ، بأن صالات السفر والوصول بالمطار ، شهدت منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة ، كثافة تشغيل عالية للرحلات الدولية والذي يعد أعلي معدل تشغيل لمطار القاهرة مقارنة بالايام الماضية، حيث غادرت المطار 31 رحلة دولية تقل 2567 راكبا ، كما استقبلت صالات الوصول 29 رحلة دولية قادمة من عدة وجهات عربية وأجنبية وتقل 2876 راكبا .

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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وكانت شركة مصر للطيران أعلنت عن تسيير 41 رحلة جوية علي مدار اليوم مابين رحلات مجدولة واستثنائية إلي وجهات ( لندن - لارناكا - نيويورك - أثينا - باريس - الشارقة -أمستردام -كوبنهاجن - برلين - فرانكفورت - الخرطوم - البحرين - أبوجا - جوبا- روما - ميونخ - بودابست - البحرين - بيروت - دبي ) بالإضافة إلى رحلتين إلي أبوظبي وميلانو ، بخلاف رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة واسوان ورحلات الشحن الجوى ، ورحلات استثنائية إلى كل من المدينة المنورة - جدة -الرياض - القصيم - إسطنبول -الجزائر ورحلتين جويتين إلي الكويت ومسقط ، تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب من 4 آلاف راكباً.