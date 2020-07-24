شكرا لقرائتكم خبر عن أمومة الكنيسة.. البابا تواضروس يشرح مكانة الكنائس لدى الأقباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر العدد الجديد من مجلة الكرازة لشهر يوليو، وجاءت افتتاحية العدد تحمل مقالا للبابا تواضروس الثانى تحت عنوان "أمومة الكنيسة 3"، حيث يستكمل حديثه حول مكانة الكنيسة عند الأقباط، مؤكدًا على أنها تشكل محور حياة الإنسان الواعى فهى ليست مجرد مؤسسة أرضية إنما هى قطعة من السماء، كما وصفها قداسة البابا بأنها سفارة السماء على الأرض لهذا فأمومتها سماوية مثلما قال السيد المسيح فى (يو ٢٣:٨).

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وأوضح البابا، أنه ذات المعنى أبرزه القديس بولس الرسول فى 8 رسائل فى 66 أصحاحًا من أصل أربع عشرة رسالة كتبها مجموع إصحاحتهم جميعًا مائة إصحاح أى بواقع 66 % مما كتبه، إذ تحدث بإسهاب عن الكنيسة جسد المسيح عبر معنيين، المعنى الأول الكنيسة المحلية، أى التى تنتمى إلى بلد أو مدينة معينة مثلما نقول كنيسة مصر أو كنيسة أفسس، وهذا بالتالى يرمى إلى العلاقة بين أعضاء الجسد الواحد والتى تدور فى ثلاثة عناصر، المعمودية، التناول، المواهب.

وتابع البابا، المعنى الثانى الكنيسة الجامعة، وذلك من خلال المسيح الواحد، الذى جاء وأحب وخلص كنيسته الواحده، واختتم البابا حديثه بقوله أن أمومة الكنيسة هى مجموع خدمة آبائها فى منظومة واحدة قوية متوازية ومتناسقة من أجل رعاية شاملة لكل أبنائها.