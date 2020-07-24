رائحة كريهة تقود مباحث أبوالنمرس لجثة أربعيني داخل شقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات العثور على جثة شخص داخل شقة بمركز أبو النمرس، الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة أبو النمرس إشارة من شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بقرية شبرامنت.

انتقلت قوة من القسم إلى محل الواقعة، وعُثر على جثة أربعيني يرتدي ملابسه ولا توجد به إصابات ظاهرية، تبين أنه يقيم بمفرده بشقة مستأجرة.

وأثبتت المعاينة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم نقل الجثة إلى مشرجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.