الزراعة: توقيع برتوكول دولي لخدمة صغار المزارعين ومساعدتهم في تصدير منتجاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، تقريرًا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي يفيد بتوقيع برتوكول مع مشروع دعم الأعمال الزراعية والأمن الغذائي "فاس".

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن البروتوكول يهدف للتعاون في مجال الدعم الفني لتكويد المحاصيل البستانية مثل الرمان كبداية ثم الفاصوليا والبصل والعنب والعديد من المنتجات الأخرى، خاصة في محافظات الصعيد.

وقال العطار، إنه من خلال هذا البرتوكول تم بدء موسم تكويد مزارع الرمان في أسيوط، بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركة (محاصيل) المتخصصة في رفع إحداثيات المزارع بالبدء في تكويد مزارع الرمان بأسيوط ورفع إحداثياتها من خلال الأقمار الصناعية واستخدام تكنولوجيا الـ(GPS) وسحب عينات وإرسالها للمعمل المركز لمتبقيات المبيدات.

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ولفت رئيس الحجر الزراعي، إلى سعي الإدارة المركزية بالحجر الزراعي المصري إلى التعاون مع كافة شركاء التنمية من أجل خدمة المزارع المصري وتنمية الصادرات إلى الأسواق المختلفة.

وأضاف العطار، أن مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية (FAS) هو أحد مشاريع برنامج التنمية الزراعية وزيادة الدخل الريفي (ARDII) الذي يتم تنفيذه بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويعمل تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.