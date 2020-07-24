للأطفال والشباب وأونلاين.. ننشر الخطة الكاملة لـ"الفنون التشكيلية" في أغسطس وسبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، خطة النشاط الثقافي لقطاع الفنون التشكيلية، لشهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، في إطار تنفيذ مراحل الخطة التدريجية لاستئناف الأنشطة وفتح أبواب المتاحف للجمهور وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحفاظ على السلامة العامة إلى جانب استمرار العروض التي تقدم "أون لاين".

ففي شهر أغسطس، يستمر صالون المبدع الصغير الذي يقدم أون لاين للأطفال والشباب في مجالات Robo Art famly Ar، كما يبث متحف محمد ناجي ورشة القصة المصورة يومي الأحد والثلاثاء أسبوعيًا، ويذيع متحف مركز الأبنودي للسيرة الهلالية أعمال من تراث الأبنودي- السيرة الهلالية.

وتنظم إدارة التربية المتحفية ورشتي عمل الأولى بعنوان "قناة السويس الجديدة شريان الأمل" وتخصص للأطفال من 13 حتى 18 عام، يوم 10 أغسطس والثانية بعنوان "النظافة ضرورة حياتية" لنفس الفئة العمرية يوم 24 أغسطس بممر 35.

كما ينظم مركز رامتان الثقافي أيام الأحد، الإثنين، الثلاثاء طوال الشهر الورشة الصيفية في فن الرسم - الخط العربي– المكتبة.

أما متحف دنشواي، فيعقد ندوة بعنوان "قيمة العقل بين الفلسفة والدين" يوم 25 أغسطس، وكذلك متحف الزجاج "زكريا الخناني" يقيم يومي الأحد والثلاثاء أسبوعيًا ورش فنية متنوعة لكبار الفنانين والهواة وطلبة الجامعات إلى جانب ورشة طباعة على الجلد للأطفال يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

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وتنظم قاعة سينما الحضارة 1 حفلا لتكريم أبطال الجيش الأبيض يوم 13 أغسطس، وتعقد قاعة سينما الحضارة 2 ندوة حول أدب الطفل ومسرح العرائس يوم 6 أغسطس، إلى جانب ورشة أساسيات السيناريو الوثائقي يوم 13 أغسطس وندوة أخرى بعنوان "الشعر بين الواقع والمأمول" يوم 27 أغسطس.

ويعقد متحف النصر الحديث ببورسعيد ندوة بعنوان قناة السويس بين الماضى والحاضر احتفالا بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6 أغسطس، وينظم مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية أيام الأحد والأربعاء أسبوعيا ورشة قدرات فنون وعمارة لطلبة الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكليات الفنون، ويعقد متحف المنصورة القومى ندوة بعنوان "أهمية زيادة البعثات التعليمية إلى روسيا والدورات التدريبية للشباب المصريين فى التخصصات النادرة" يوم 16 أغسطس، وينظم متحف راتب صديق ورش فنية للأطفال فى مجالات الرسم والتلوين يومى 6 و23 أغسطس احتفالا بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة.

وخلال شهر سبتمبر تنظم إدارة التربية المتحفية ورشتى عمل الأولى بعنوان "فائدة العلم والتعليم" والأخرى باسم "مدرستى والعودة" للفئة العمرية من سن 13 : 18 سنة بممر 35 وذلك يومى 7 و21 سبتمبر، وينظم مركز رامتان الثقافى لقاءً بعنوان نبذ العنف ضد المرأة والطفل ودور الأم فى إرساء التكامل الاجتماعي يوم 15 سبتمبر، وتقام ندوة "ظاهرة التمييز وأثارها النفسية على المجتمع" يوم 22 سبتمبر بمتحف دنشواي، وتعقد ورشة فنية للأطفال لكيفية عمل الحلى يوم الثلاثاء أسبوعيا بمتحف الزجاج "زكريا الخناني".

أما قاعة سينما الحضارة 1 فتعقد ندوة بعنوان نسمات الربيع يوم 17 سبتمبر وكذلك تقيم قاعة سينما الحضارة 2 أمسية شعرية يوم 3 سبتمبر، بالإضافة إلى مناقشة ديوان "عزف على وتر القصيدة" يوم 10 سبتمبر وعرض فيلم "صورة فى المراية" يتبعه حفل فنى لمجموعة من فنانى أوبرا الإسكندرية يوم 17 سبتمبر وتنظم ورشة "أساسيات النقد السينمائى" يوم 24 سبتمبر.

ويعقد متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد ندوة بعنوان "الثقافة المصريةط يوم 16 سبتمبر، وبمناسبة اليوم العالمى للسلام تعقد ندوة بعنوان "الحل هو السلام" يوم 22 سبتمبر بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية إلى جانب استمرار الورش الفنية، كما يعرض مجمع الفنون بالإسكندرية أفلام نادى السينما خلال الشهر ويقيم متحف المنصورة القومى ندوة عن أهمية الحفاظ على التراث ككبسولة زمنية وربطها بين الأجيال وأثرها فى تأكيد الهوية وذلك يوم 20 سبتمبر، أما متحف راتب صديق فينظم ورشة فنية للأطفال بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للسلام يومى 6 و24 سبتمبر.​