السيسي يبحث هاتفيًا مع نظيره الأوكراني تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من السيد فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس السيسي تقدير مصر للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية.
بدوره، أشاد الرئيس الأوكراني بالروابط الوثيقة بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، لما تمثله من ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يساهم في تحقيق مصالحهما.
وقال المتحدث الرسمي إن الاتصال شهد أيضًا تبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، كالقضية الليبية وعملية السلام، حيث ثمن الرئيس الأوكراني من جانبه الجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
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