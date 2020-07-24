أخبار مصر | خطوات التعامل مع لحوم الأضاحي في ظل انتشار كورونا (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوات التعامل مع لحوم الأضاحي في ظل انتشار كورونا (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام تفصلنا عن عيد الأضحى ويقبل المسلمون على ذبح الأضاحي في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، وتوزيع نسبة على الفقراء والمحتاجين، حسب تعاليم الشريعة الإسلامية، بينما يحتفظ أهل البيت بباقي لحم الأضحية.

وتستعرض "الخليج 365" كيفية التعامل مع اللحوم سواء في الذبح أو الشراء من الخارج في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

- لابد التعامل مع اللحوم على أنها سطح خارجي يمكن أن ينقل العدوى.

-لابد من ارتداء قفازات طبية وكمامة، ويتم تقسيم اللحوم وحفظها في أكياس نظيفة في الفريزر، مع الحرص على عدم غسل اللحوم حتى لا تفسد

- تجنب ملامسة العين أو الأنف أو الفم طوال عملية التخزين

- التخلص من الكمامة والقفازات بعد الانتهاء من عملية التخزين، مع تطهير الأيدي والأسطح التي لامست اللحوم

- في حالة عدم الذبح وشراء لحوم من الخارج، فيتم التعامل بنفس الطرق السابقة، مع الحرص على تغيير الأكياس وجمعها في كيس نظيف والقاءها خارج المنزل وتطهير الأيدي والاسطح التي لامست اللحوم.

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