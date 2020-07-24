أخبار مصر | طريقة حفظ اللحوم بعد ذبح الأضحية (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طريقة حفظ اللحوم بعد ذبح الأضحية (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام تفصلنا عن عيد الأضحى ويقبل المسلمون على ذبح الأضاحي في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، وتوزيع نسبة على الفقراء والمحتاجين، حسب تعاليم الشريعة الإسلامية، بينما يحتفظ أهل البيت بباقي لحم الأضحية.

وتستعرض "الخليج 365" طريقة حفظ لحوم الأضحيات بعد الذبح، وتجميدها في الفريزر، دون إفسادها.

- حفظ اللحم الطازج في الثلاجة لمدة يوم على الأقل قبل تجميدها للحفاظ عليها طازجة.

- فصل اللحم المقطع دون عظم، عن اللحم الذي يحتوي على عظم.

- عدم غسل اللحم قبل حفظه حتى لا يفقد نكهته.

- حفظ اللحوم في أكياس خاصة بالتجميد للحفاظ عليها أطول وقت ممكن.

- تجنب وضع أكياس اللحم فوق بعضها البعض أوتكديس الفريزر دون ترك فراغات.

- لابد أن تكون طبقة الدهن فى قطع اللحم ناحية الأعلى فى الكيس.

- درجة الحرارة المثالية لحفظ اللحوم المجمدة 12:18 تحت الصفر.

- تجنب تجميد اللحوم بعد اخراجها من الفريزر وتسييحها.

- يحفظ اللحم طازج في الفريزر ما بين 3: 6 شهور فقط.

الزراعة تعلن عن أسعار الأضاحي

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وأكدت وزارة الزراعة المصرية استعدادها لاستقبال العيد من خلال زيادة طرح المعروض من الأضاحي من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم بتخفيضات تصل إلى 20 % من أسعار السوق المحلي وأيضًا اللحوم الحية بمنافذها.

-خط ساخن للاستفسار برقم 01005531182 للاستفسار عن أسعار الأضاحي

-أسعار الخراف البلدي قائم 58 جنيه للكيلو القائم.

- بقري 55 جنيها للكيلو القائم.

-جاموس 50 جنيها للكيلو القائم.

-أسعار الماعز 60 جنيها للكيلو القائم.

- ماعز برئي 60 جنيها للكيلو قائم

-لحوم فرش كندوز 105 جنيهات للكيلو.

- كبدة 105 جنيهات للكيلو.

- كيلو ضاني فرش 105 جنيهات لليكلو

-لحوم سوادني 90 جنيها للكيلو.

-لحوم برازيلي 70 جنيها

-لحوم مفروم 70 جنيها.