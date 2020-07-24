شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الإداري» ترفض طعنين على استبعاد قائمتي «الاتحاد» و«تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برفض الطعنين المقدمين على استبعاد قائمتى «الاتحاد» و«القائمة المصرية.. تحيا مصر» عن قطاع غرب الدلتا من انتخابات مجلس الشيوخ بنظام القوائم.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنظام القوائم عن قطاع غرب الدلتا الذي يضم محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، برئاسة المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، استبعدت قائمتى حزب الاتحاد و«القائمة المصرية.. تحيا مصر» من الانتخابات لعدم استكمال الأوراق، وأعلنت قبول أوراق قائمة واحدة لخوض الانتخابات وهى «القائمة الوطنية.. من أجل مصر» والتى تضم تحالف أحزاب مستقبل وطن والحرية المصرى والتجمع والشعب الجمهورى.