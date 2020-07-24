شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي»: تعافي 12 حالة جديدة من كورونا.. وارتفاع حصيلة الشفاء لـ 384 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، تعافى ١٢ حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا، الجمعة، ليصل إجمالى حالات التعافي من الفيروس إلى ٣٨٤ حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى وحتى الآن.

وأوضح «مختار» أنه تم تحويل حالة جديدة إلى التعافي المنزلي ليصل العدد الاجمالي إلى ٩٣ حالة، فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى المستشفى الميداني المؤقت في المدينة الشبابية في أبوقير شرق الإسكندرية لقضاء فترة النقاهة عند الرقم 463 حالة.

وأضاف أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد، على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعى.

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك، موضحا أن المستشفى تضم 53 طبيبًا و60 من هيئة التمريض.