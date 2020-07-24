شكرا لقرائتكم خبر عن عزل قها: انخفاض أعداد مصابي كورونا وتجهيز المستشفى للخدمات العلاجية بعد العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى الحجر الصحى في قها وصول عدد حالات الشفاء والتعافي من كورونا بالمستشفى إلى 295، بالإضافة إلى 424 حالة تحسن غادروا المستشفى ليستكملوا علاجهم بالمنزل وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

قال الدكتور أحمد سعيد خيامي، مدير المستشفى ومدير الفريق الطبي التاسع للعزل الطبي، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والمحتجزة حاليا انخفض إلى 27 حالة فقط، منهم 20 حالة بالعناية المركزة و7 حالات بالقسم الداخلي.

وأوضح مدير المستشفى أنه يجرى حاليا تعقيم وتطهير جميع الغرف التي خلت من المرضى لتكون جاهزة لتقديم الخدمات العلاجية الأخرى وإجراء العمليات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتابع مدير المستشفى أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضي ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى، وجميع المرضى المحجوزين بالعناية والقسم الداخلي يحصلون على أدوية مضادة للفيروس، وجميعها متوفرة.