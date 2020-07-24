شكرا لقرائتكم خبر عن «فرحهم في العيد».. شبرا الخير تنظم أكبر معرض خيري للملابس في شبين الفناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جمعية شبرا الخير بشبرا الخيمة اليوم الجمعة اكبر معرض خيري لملابس العيد بقرية المريج بشبين القناطر ضمن حملة تبنتها الجمعيه بعنوان «فرحهم في العيد» لتوزيع ملابس العيد الجديدة على الأطفال بدأت بمدينة شبرا الخيمة بالتعاون مع بنك الكساء المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

قال إيهاب فاروق رئيس مجلس إدارة الجمعية ان هدف الجمعية إدخال الفرحة والسرور لقلوب أولاد وبنات لتعويضهم عن عدم الاحتفال بعيد الفطر السابق بسبب تداعيات كورونا ولذا كان أول ما فكروا فيه هو توفير الملابس الجديدة القيمة بالتعاون مع بنك الكساء المصري.

واكمل فاروق انهم يحاولون الآن مع البنك أيضا توفير الأحذية لهؤلاء الأطفال وتوفير كل السبل التي تكفل لتلك الأسر حياة كريمة سواء بتوفير الأطعمة والمشروبات بجانب الملابس لتخفيف أعباء تداعيات فيروس كورونا المستجد من على كاهل الاسر المصرية.

وتولي جمعية شبرا الخير اهتمامها خلال الفترة الأخيرة منذ شهر أبريل تحديدا إلى توفير أدوية وأجهزة استنشاق وكراتين سلع غذائية وخضراوات وفواكه غنية بالفيتامينات ولحوم للحالات المصابة بفيروس كورونا ومعزولة منزليا وكل المخالطين لها، وذلك من خلال حملة «إحنا معاك»التي أطلقتها منذ 4 أشهر.

وبدأت الجمعية في توزيع ملابس العيد على الأطفال الجمعة الماضية وستستمر في توصيل الملابس لمستحقيها حتى الأسبوع الأخير من هذا الشهر وقبل العيد مباشرة ليصل إجمالي ما تم توزيعه من ملابس خلال حملة العيد أكثر من 3000 قطعة ملابس.

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شبرا الخير تنظم معرض خيري لملابس العيد

شبرا الخير تنظم معرض خيري لملابس العيد

شبرا الخير تنظم معرض خيري لملابس العيد

شبرا الخير تنظم معرض خيري لملابس العيد