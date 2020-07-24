شكرا لقرائتكم خبر عن طفلان في الخلف.. مصرع زوجين في حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى زوجان مصرعهما بالدقهلية، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين قطار وسيارة ملاكى على قضبان السكة الحديد أمام قرية برقين دائرة مركز السنبلاوين، ما تسبب في توقف حركة القطارات لأكثر من ساعة كاملة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز السنبلاوين باصطدام قطار القاهرة المنصورة بسيارة ملاكى على القضبان أمام قرية برقين دائرة المركز، أثناء عبور قائدها من معبر غير قانوني، ما تسبب في وفاة قائد السيارة وسيدة بجواره.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين اصطدام القطار رقم 385 ركاب بالسيارة رقم ر ق أ 4631 ملاكى حال عبورها من معبر غير قانونى مما تسبب في دهس السيارة ووفاة قائدها وسيدة بجواره، وجار تحديد هويتهما.

وأكد قائد القطار أنه فوجئ بوقوف السيارة على القضبان وهو يسير بسرعته ولم يتمكن من التوقف بيننا لم يتحرك قائد السيارة.

وكشف شهود عيان أن السيارة كان يستقلها 6 أفراد هم قائد السيارة وزوجته وفى الخلف زوجان وطفلان وتعطلت السيارة على القضبان أثناء العبور من معبر غير قانونى وتمكن الزوجان والطفلان من الخروج من السيارة من الباب الخلفى قبل اصطدام القطار بالسيارة، بينما لم يتمكن قائدها وزوجته من الخروج .

تحرر محضر بالواقعة وتم إنزال ركاب القطار بأمان، بينما توقف القطار في محطة السنبلاوين لحين وصول النيابة العامة .

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