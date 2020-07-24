شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل دمنهور» تودع كورونا.. شفاء جميع المصابين وتسليم المركز بعد تعقيمه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر بمديرية الصحة بالبحيرة مغادرة جميع الحالات لمركز التعليم المدني بدمنهور فى محافظة البحيرة، المخصص للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تعافيهم من الفيروس وتلقيهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، وعدم استقبال أى حالات جديدة بالمركز، تمهيدًا لإخلائه وتسليمه لوزارة الشباب والرياضة وهى الجهة التابع لها خلال أيام بعد تعقيمه.

وأوضح الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة الأمراض الصدرية والدرن بمحافظة البحيرة، المدير الفني لمركز التعليم المدني، إن المركز استقبل على مدار 3 شهور حوالى 379 مصابًا بفيروس كورونا، منذ تشغيله في الأول من مايو الماضي، من 5 محافظات، بينهم 336 حالة من محافظة البحيرة، و21 حالة من الإسكندرية، و15 حالة من المنوفية، و5 حالات من الغربية، وحالتان من كفر الشيخ.

مركز التعليم المدني في مدينة دمنهور بالبحيرة - صورة أرشيفية

مركز التعليم المدني في مدينة دمنهور بالبحيرة - صورة أرشيفية

مركز التعليم المدني في مدينة دمنهور بالبحيرة - صورة أرشيفية

مركز التعليم المدني في مدينة دمنهور بالبحيرة - صورة أرشيفية

مركز التعليم المدني في مدينة دمنهور بالبحيرة - صورة أرشيفية

مركز التعليم المدني في مدينة دمنهور بالبحيرة - صورة أرشيفية

مركز التعليم المدني في مدينة دمنهور بالبحيرة - صورة أرشيفية