شكرا لقرائتكم خبر عن أمام المارة.. أب يلقي أطفاله الـ3 أمام قطار الصعيد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى مزارع أطفاله الثلاثة أمام قطار الصعيد في محافظة المنيا، الجمعة، وسط حالة من الذهول بين المارة.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بقيام محمد علي عبد العليم، 45 سنة، مقيم معصرة ملوي جنوب المنيا، بإلقاء أطفاله الثلاث: خديجة (10 سنوات)، ومنة (8 سنوات) وعمر (6 سنوات) أسفل عجلات قطار الصعيد.

تم نقل أشلاء الضحايا الثلاثة إلى مشرحة مستشفى ملوي العام وكشفت التحريات الأولية أن المتهم مصاب بمرض نفسي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.