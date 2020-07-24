شكرا لقرائتكم خبر عن بطل صاعقة مصرى يحكى بطولة خاصة للشهيد أحمد منسى بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النقيب أحمد عيد بطل الصاعقة، أن الشهيد أحمد منسى، كان قائد كتيبته بعد استشهاد العقيد رامى حسنين، وخدم معه عامين تقريبا، متذكرا أنه بعد إصابته وذهابه للمستشفى للعلاج، اتصل به الشهيد أحمد منسى، مؤكدا أنه سيثأر له، وبالفعل لم تمر 24 ساعة، حتى كان منسى يخبره فى المستشفى أن الثأر قد تم، وفى نفس المكان.

وأضاف النقيب أحمد عيد، خلال لقاءه ببرنامج مصر تستطيع، تقديم الإعلامى أحمد فايق، على قناة dmc ، والذى استضاف الأبطال الثلاثة النقيب أحمد عيد، والنقيب أحمد عبد اللطيف، والملازم أول عمرو عابد، وهم من أبطال الصاعقة المصرية، بأنه شعر لوقت معين أنه لن يعود مرة أخرى بعد إصابته، لكنه بالصبر والإصرار والرعاية الكاملة استكمل رحلة علاجه.

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وأضاف أحمد عيد: "محدش يقدر يضر مصر، وأن من تسول له نفسه الاعتداء عليها فقد ظلم نفسه"، مؤكدا أن مصر ستظل محافظة على نفسها وشعبها، فيما اعتبر النقيب أحمد عبد اللطيف، أن الوطن هو كل مايحيط بالشعب المصرى، وهو الهدف الذى يحميه الجميع.

من جهته، أكد الملازم أول عمرو عابد، أن أبطال الجيش المصرى يضحون بأنفسهم، ولن يدخل مصر إرهابى أو تكفيرى، فهم لن ينتظروا حتى يصل الإرهابيين إلى منازلهم، بل سيواجهونهم بكل قوة، قائلا:" لو استشهد عمرو، بكرة يدخل الكلية الحربية غيره وهيكمل الطريق"، ومؤكدا أنهم سيظلون فى مواجهة مع العناصر الإرهابية.