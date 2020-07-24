شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: ما خاب ولا خسر من كان الله ثم الوطن مقصده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أهمية الوفاء والولاء لله ثم الوطن، قائلاً:"ما خاب ولا خسر أبدا من كان الله ثم الوطن مقصده ومبتغاه ومبداه ومنتهاه".

وقال جمعة فى تصريحات صحفية سابقة، إن الوطنية عطاء وانتماء وليست تربحًا ولا ادعاء، ورجال الدولة الحقيقيون هم من يحملون أرواحهم على أكفهم خدمة لوطنهم، يُقْدِمُون عن الفزع، ويُحْجِمُون عند الطمع، تراهم حيث يحب وطنهم أن يكونوا، فتحية لقائد عظيم حمل روحه على كفه من اللحظة الأولى حبًا لوطنه وخوفًا عليه.

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وتابع جمعة: "هذا وقت لا مجال للحياد فيه، الحياد في قضايا الوطن وبخاصة وقت الشدائد خيانة للوطن، ويجب أن نقف وبوضوح صفًا واحدًا خلف قائدنا البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلف قواتنا المسلحة الباسلة بلا أدنى مواربة ولا تردد، فهذا أوان المواجهة ووقت لا مجال للحياد فيه.

واختتم وزير الأوقاف: "تميزوا أيها الناس في وقت لا يصلح فيه إمساك العصا من المنتصف، ولا الوقوف في المناطق الرمادية أو الضبابية، يجب أن نكون صفًا واحدًا بلا أي حسابات سوى ما تمليه المصلحة العليا للوطن على أبنائه الشرفاء، هذا هو موقفنا وموقف كل أبناء الأوقاف من قيادات وأئمة وعاملين وموقف كل وطني شريف محب لوطنه".