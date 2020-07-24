شكرا لقرائتكم خبر عن قرار بابوى بتعيين أسقف كنائس الوايلى وكيلا للكلية اللاهوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر البابا تواضروس الثاني، قرار بابوى رقم 7 لسنة 2020، بخصوص تعيين الأنبا ميخائيل الأسقف العام وكيلا للكلية اللاهوتية.

وجاء نص القرار: "تعيين الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حي الوايلى بالقاهرة وكيلا للكلية اللاهوتية بالأنبا رويس بالعباسية اعتبارا من العام الدراسى الجديد 2020- 2021".

وأعلم البابا تواضروس الثاني، أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، بالقرار الاثنين الماضى في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، خلال لقاء جمعه بهم مع الأنبا مقار أسقف الشرقية و العاشر ووكيل الكلية، عن فترة ‏إشرافه على الكلية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث اسندت مسؤولية وكالة الكلية للأنبا ميخائيل الأسقف العام والمشرف على كنائس قطاع حدائق القبة.‏

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وناقش البابا تواضروس، مع أعضاء هيئة التدريس سبل تطوير الكلية والمناهج ‏المستخدمة وأساليب التدريس المتبعة وترقية العملية التعليمية، واستخدامات ‏التكنولوجيا الحديثة خاصة مع ظروف انتشار جائحة كورونا.‏

وقد أصدر البابا تواضروس أيضا، قرار بابوى جديد، يحمل رقم 8 لسنة 2020 بخصوص تشكيل لجنة لتقييم رسائل الدراسات العليا.

ونص القرار على :"يتم تشكيل لجنة لتقيم رسائل الدراسات العليا المقدمة من خلال معاهدنا اللاهوتية ،وتختص هذه اللجنة بالتنسيق ومنح "شهادة الصلاحية"، لأي متقدم برسالة علمية ويرأس هذه اللجنة قداسة البابا وعضوية كل من دكتور رسمى عبد الملك وسعيد حكيم وإسحاق عجبان، وتباشر هذه اللجنه عملها من بداية العام الدراسى الجديد 2020 2021".