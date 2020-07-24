شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتقيم رسائل الدراسات العليا بالمعاهد اللاهوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر البابا تواضروس قرارا باباويا جديدا، يحمل رقم 8 لسنة 2020 بخصوص تشكيل لجنة لتقييم رسائل الدراسات العليا. ونص القرار على: "يتم تشكيل لجنة لتقيم رسائل الدراسات العليا المقدمة من خلال معاهدنا اللاهوتية، وتختص هذه اللجنة بالتنسيق ومنح "شهادة الصلاحية"، لأي متقدم برسالة علمية ويرأس هذه اللجنة قداسة البابا وعضوية كل من دكتور رسمى عبد الملك وسعيد حكيم وإسحاق عجبان، وتباشر هذه اللجنه عملها من بداية العام الدراسى الجديد 2020 2021".

والإثنين الماضى، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدء عمل "الأكاديمية ‏الأوربية للتراث القبطي"- ‏"‏TEACH‏"‏ ‏- فى دعوة الدارسين من مختلف الدول الأوربية ‏للالتحاق بها ودراسة مواد مثل علم الألحان والموسيقى القبطية وغيرها‎.‎

وقال البابا تواضروس الثاني خلال مقطع فيديو نشرته الأكاديمية: "سعيد بإرسال التهنئة لبداية العمل فى أكاديمة ‏"‏TEACH‏"‏ التى تختص بحفظ ونشر ودراسية التراث القبطي الأرثوذكسى الذي ننتمى له جميعا فى الكنيسة القبطية".

Advertisements

وتابع البابا: "اتطلع لأن تكون هذه الأكاديمية منارة علم ونور تنقل التراث الشرقى لكل الأوساط الغربية، لدينا تراث متعدد فى الفنون، واللغة، واللوتيجيريات، والموسيقى، والألحان، وتقديمه للمجتمع الغربي شئ مهم".

واستطرد بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "وحفظ التراث لقد حفظ فى كنيستنا عبر السينين والقرون، وحين انتشرت كنائسنا فى الغرب وفى اورونا وأمريكا وأستراليا، فصار هناك حاجة لتقديم هذا التراث، وأن يدرس وأن يشجع على دراسته".

وأكد البابا، أن إنشاء الأكاديمية، خطوة كبيرة نحو المستقبل ونحو تأسيس أعمال دراسية وأكاديمية فى المجال القبطي، مقدما الشكر للبروفيسور ميشيل حنين واهمتماه وتخصيص وقته من أجل هذا العمل.‏