شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: حجز مريض بكورونا فى قسم أول بنها و"الأوقاف" تزيل منبرا أثريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن عدد من صفحات السوشيال ميديا تداولوا مقطع فيديو على نطاق واسع، ظهر فيه قطار يحمل عشرات المعدات الحربية، وزعم متداولوه أنه للجيش المصرى الذى يستعد للمواجهات فى ليبيا.

لكن بالبحث تبين وجدنا أنه غير صحيح تمامًا، ولا يمت للجيش المصرى بصلة، بالإضافة إلى إنه فيديو قديم يعود تاريخه لعام 2015، وتم التقاطه بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم نقل معدات عسكرية أمريكية في محطة قطار "Bob Hope Airport Train Station" في كاليفورنيا، على قطار تابع لشركة "BNSF Railway"، التي تدير واحدة من أكبر شبكات السكك الحديدية للشحن في أمريكا الشمالية.

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، نفى مصدر أمنى بمدير أمن القليوبية ما تداوله رواد التواصل الاجتماعي حول حجز مريض بفيروس كورونا، فى قسم أول بنها بسبب حكم غيابى فى جنحة تبديد لم يعلن بها ولا بالحكم، أو منعه الدواء والعلاج، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة وأن محامي المتهم الذي فشل في إخراجه، لجأ لاختلاق قصة إصابة المتهم بكورونا.

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وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الجمعة، تم رصد أنباء انتشرت على السوشيال ميديا نشرتها مواقع إخبارية عن إزالة منبر أثرى بأحد المساجد بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، الأمر الذى كذبته وزارة الأوقاف.

الوزارة أكدت أن المنبر قديم وليس أثريًا، مؤكدًا أنه صناعة يدوية نادرة، موضحة أن المخالفة تعلقت بعدم الحصول على إذن الإدارة الهندسية بمديرية وزارة الأوقاف قبل الإزالة، ولا علاقة لما تردد عن تعلق الأمر بأفكار متزمتة أو متشددة.