شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يرفع التعاقد مع التموين على لحوم الأضاحى لـ1000 طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اتصالًا هاتفيًّا بالدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، تم خلاله الاتفاق على رفع التعاقد بين الوزارتين إلى 1000 طن لحوم بنحو 5 آلاف رأس من البقر يتم ذبحها وفق التوقيت الشرعي للأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.

وقال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن قرار وزير الأوقاف برفع التعاقد على لحوم أضاحي الأوقاف إلى 1000 طن، جاء نظرًا للإقبال الشديد على شراء صكوك أضاحي الأوقاف وثقة جموع الشعب المصري في مؤسسات الدولة المصرية وفي مشروع صكوك أضاحي الأوقاف،

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن عدد جوائز تحفيزية لمديرياتها فى جميع المحافظات، وهى مسابقة العشر الأول من ذى الحجة لصكوك الأضاحى، مؤكدة أنه تحفيزًا للعمل الخيرى لصالح الأسر الأولى بالرعاية تعلن اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحى عن الجوائز التحفيزية التالية:

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1 – مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديدة بغض النظر عن عدد المرات، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

2 – مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل مديرية من مديريات الوجه القبلى والمديريات (ب) لكل 200 صك، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

وأكدت الوزارة، أن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.