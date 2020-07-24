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لجنة المرأة بالمجمع المقدس للرجل تطلق مبادرة "كونوا رجالا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت لجنة المرأة التابعة للجنة المجمعية للأسرة بالمجمع المقدس فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مبادرة توعوية جديدة تحت عنوان "كونوا رجالًا".

وتقدم المبادرة، مجموعة من النصائح والتوجيهات السلوكية للرجل، تحمل المفاهيم الصحيحة التي يجب أن يؤمن بها الرجل من نحو المرأة، من بينها الاحترام والحنو والاحتواء ...إلخ.

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مبادرة

المبادرة

المبادرة
المبادرة
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المبادرة 

 

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المبادرة 

وقد أطلقت لجنة المرأة أولى مبادراتها للتوعية، فى مايو الماضى، عن أهمية الوقت تحت عنوان "وقتِك غالي"، بهدف مساعدة الزوجات والأمهات على استثمار أوقات فراغهن بشكل ممتع وبَنَّاء بما يعود بالنفع عليهن وعلى أسرهن في ظل قضاء وقت أطول بالمنزل بسبب حظر التنقل التي فرضته ظروف ، مقدمة لربة الأسرة عشرة أفكار متنوعة تساعدها على إسعاد أسرها وإفادة وبناء فكرهم ووجدانهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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