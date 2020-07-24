شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المرأة بالمجمع المقدس للرجل تطلق مبادرة "كونوا رجالا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت لجنة المرأة التابعة للجنة المجمعية للأسرة بالمجمع المقدس فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مبادرة توعوية جديدة تحت عنوان "كونوا رجالًا".

وتقدم المبادرة، مجموعة من النصائح والتوجيهات السلوكية للرجل، تحمل المفاهيم الصحيحة التي يجب أن يؤمن بها الرجل من نحو المرأة، من بينها الاحترام والحنو والاحتواء ...إلخ.

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المبادرة



المبادرة



المبادرة



المبادرة

وقد أطلقت لجنة المرأة أولى مبادراتها للتوعية، فى مايو الماضى، عن أهمية الوقت تحت عنوان "وقتِك غالي"، بهدف مساعدة الزوجات والأمهات على استثمار أوقات فراغهن بشكل ممتع وبَنَّاء بما يعود بالنفع عليهن وعلى أسرهن في ظل قضاء وقت أطول بالمنزل بسبب حظر التنقل التي فرضته ظروف فيروس كورونا المستجد، مقدمة لربة الأسرة عشرة أفكار متنوعة تساعدها على إسعاد أسرها وإفادة وبناء فكرهم ووجدانهم.