شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الكنيسة الأرثوذكسية: مجهولون يستدرجون الفتيات للحديث عن أمور شخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر دير القديسة دميانة بالبرارى، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات، منهم امرأة تّدعى أنها راهبة بالدير وأن اسمها الراهبة «أغابى» وبصحبتها شخص آخر تقدمه على أنه الراهب «ميخائيل»، ويحاولان أثناء المكالمة التعرف على الفتاة واستدراجها للتكلم عن أمورها الشخصية.

وأكد الدير، في بيان، اليوم، الجمعة، على أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون للدير، راجيًا من جميع أبناء الكنيسة توخى الحذر عند التعامل في مثل هذه الحالات، والانتباه إلى هذه الأساليب المتلوية التي تنطوى على الاحتيال والخداع.