على أعتاب الألف جنيه.. أسعار الذهب تقترب من أعلى سعر في تاريخها (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ارتفعت أسعار الذهب اليوم، لتحقق رقم قياسي جديد على المستوى المحلي، ليقترب من الوصول لأعلى سعر في تاريخه عالميًا، بسبب عدم وضوح سياسات الولايات المتحدة من التعامل مع فيروس كورونا. ووفقًا للغرفة التجارية للمشغولات الذهبية والمعادن النفسية، جاءت أسعار أعيرة الذهب خلال منتصف اليوم الجمعة، في البورصات العالمية كالآتي: أسعار الذهب عيار 18: 726.85 جنيهًا. عيار 21: 848 جنيهًا. عيار 24: 969.10 جنيهًا. الجنيه الذهب: 6784 جنيهًا. Advertisements السعر العالمي: 1902دولار للأوقية. الوضع في مصر

اصابات 90,413

تعافي 31,066

وفيات 4,480

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