شكرا لقرائتكم خبر عن فض سوق الجمعة بالخانكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فض مجلس مدينة الخانكة سوق الجمعة، اليوم، وقامت الأجهزة التنفيذية بمطارده الباعة الجائلين لمنع إية تجمعات حفاظاً على سلامة المواطنين وأرواحهم حيث يتم بذل جهودا كبيرة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحه وسلامة المواطنين

وناشد مجلس المدينة الاهالي الابتعاد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين والاسواق خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية

اشرف علي الحملة طلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة بمشاركة حسن متولي عبدة الصاوي واشرف سعد موظفي الاشغالات حيث تم فض السوق خلف مستشفي غسيل الكلي وتم التنبيه علي الباعة بعدم البيع داخل السوق مما يسبب بعمل زحام وتكدس للمواطنين داخل السوق.

سوق الجمعه فى الخانكه

سوق الجمعه فى الخانكه

سوق الجمعه فى الخانكه