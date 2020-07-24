شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني للاستشارات البرلمانية»: بطلان الصوت في انتخابات الفردي لا يبطله في القوائم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن مبطلات التصويت واضحة ومحصورة بالقانون وأيضا بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وليس من ضمنها أن بطلان التصويت في النظام الفردى يؤثر على الصوت بالنظام القوائم.

وأضاف «محسن»، في تصريحات صحفية، الجمعة، أنه إذا كان صوت الناخب باطل أثناء الاختيار بالنظام الفردى كأن اختار عدد أكثر أو أقل من المطلوب اختياره في دائرته مثلا، فهذا لا يؤثر على اختياره بنظام القائمة إذا كان تصويته صحيحا.

وأشار إلى أن اختيار الناخب بإحدى النظامين مختلفين عن بعضهما البعض، وكل صندوق انتخابي مختلف عن الآخر، فهناك صندوق للانتخاب بالنظام الفردى ويتم فرزه منفصلا عن الصندوق الآخر المخصص لنظام القوائم.

ولفت مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إلى أن الصوت الانتخابي له قيمة وطنية كبيرة ويجب على الناخب أن يراعي قيمة صوته، ويهتم بان يختار بطريقة صحيحة كى يكون اختياره ايجابيا ويكون التمثيل تحت القبة انعكاسا لاختياراته.