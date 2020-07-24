شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ألف جنيه استرليني بخلاف «الباص».. تعرف على مصروفات أشهر 10 مدارس دولية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الغضب والجدل تسيطر على أولياء أمور المدارس الخاصة والدولية في مصر نتيجة رفض مطالبهم الخاصة بتخفيض مصروفات المدارس نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف الطلاب عن الذهاب لمدارسهم منذ منتصف مارس الماضي.

وجاء رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بضرورة سداد المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية لما عليها من التزامات ومرتبات للمعلمين والعاملين حاسما للرد على مطالبات خفض المصروفات.

حيث أكد شوقي أن سداد المصروفات أمر حتمي طالما في اطار الزيادة السنوية القانونية والتي لن تزيد عن 7% وفقا لقانون المدارس الخاصة والدولية.

وطالب وزير التعليم أولياء الأمور عدم تحميله مسؤلية اختيارهم مدارس دولية غالية.

وفيما يلي ننشر مصروفات أغلي 10 مدارس دولية في مصر.

1- مدرسة كايرو أمريكان كولدج بالقاهرة الجديدة

وتقدر مصروفات العام الدراسي الجديد بها 2020-2021 بما يقرب من 475 ألف جنيه بجانب مايقرب من 50 ألف جنيه للباص واليونيفورم ليصل الاجمالي إلى مايقرب من 523 ألف جنيه وفقا لأولياء أمور الطلاب بالمدرسة.

2- مدرسة بيسيك الدولية

وتقدر مصروفات المدرسة بنحو 5 ألاف جنيه استرليني للتيرم الواحد بخلاف مصروفات التسجيل والأنشطة والباص ،ويصل اجمالي مصروفات المدرسة إلى مايقرب من 410 ألف جنيه وتختلف القيمة وفقا للمرحلة التعليمية وفقا لأولياء أمور طلاب المدرسة .

3- مدرسة مالفيرن كولدج مصر

وتقدر مصروفات العام الدراسي الجديد مايزيد عن 16 ألف جنيه استرليني بخلاف مصروفات الباص والأنشطة ويصل اجمالي مصروفات المدرسة مايقرب من 347 ألف جنيه وفقا لأولياء أمور طلاب المدرسة .

4- المدرسة الأمريكية الدولية

وتقدر مصروفات العام الدراسي الجديد بما يقرب من 195 ألف جنيه بخلاف مصروفات الباص والتسجيل والتقديم ويصل اجمالي المصروفات لما يقرب من 210 ألف جنيه وفقا لأولياء أمور طلاب المدرسة.

5- المدرسة البريطانية الدولية

وتقدر مصروفات العام الدراسي الجديد لما يقرب من 200 ألف جنيه شاملة المصروفات والأنشطة ومصروفات التسجيل والتقديم، وتختلف المصروفات من مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للثانوية وفقا لأولياء أمور طلاب المدرسة.

6- مدرسة الشويفات الدولية

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وتقدر مصروفات العام الدراسي الجديد بنحو 149 ألف جنيه شاملة مصروفات التعليم والتسجيل والأنشطة وتختلف القيمة من المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية وبخلاف قيمة الباص واليونيفورم،وفقا لأولياء أمور طلاب المدرسة.

7- مدرسة بريتش كولومبيا الدولية

وتبلغ مصروفات العام الدراسي الجديد بها نحو 147 ألف جنيه بخلاف مصروفات الأنشطة والتسجيل والباص وتختلف المصروفات بكل مرحلة وفقا لأولياء أمور طلاب المدرسة.

8- المدرسة الكندية الدولية

وتبلغ مصروفات العام الدراسي الجديد نحو 130 ألف جنيه بخلاف مصروفات الباص والأنشطة واليونيفورم ورسوم التسجيل وتختلف المصروفات بين الصفوف العليا وبكل مرحلة، وذلك وفقا لأولياء أمور طلاب المدرسة.

9- مدرسة الألسن الدولية

وتقدر مصروفات العام الدراسي الجديد نحو 110 ألف جنيه بخلاف مصروفات الباص واليونيفورم والأنشطة وتختلف وفقا لكل مرحلة،وفقا لأولياء أمور طلاب المدرسة.

10- المدرسة المصرية الدولية

وتقدر مصروفات العا الدراسي الجديد بما يقرب من 75 ألف جنيه بخلاف الباص والأنشطة واليونيفورم وتختلف المصروفات بكل مرحلة وفقا لأولياء أمور طلاب المدرسة.