شكرا لقرائتكم خبر عن عقد اختبارات ومقابلات المتقدمين لوظيفة مدير التعليم الفني بشمال سيناء الأحد والثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدد يومي الأحد والثلاثاء المقبلين لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفتى مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم، ومدير عام إدارة العريش التعليمية.

وأكد بيان لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أنه تحدد يوم الأحد الموافق 26 يوليو الجارى موعدا لاجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل المنصبين فى مقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس مدينة العريش، كما تحدد يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو الجارى موعدا لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل المنصبين فى ديوان عام المحافظة بالعريش.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة المختصة باختيار من تنطبق عليه الشروط المحددة لكل وظيفة من الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية من المتقدمين.