شكرا لقرائتكم خبر عن النقيب أحمد عيد: ظننت أن دمائى من الإصابة بالمعركة تخص عسكرى يجاورنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النقيب أحمد عيد، أحد أبطال الصاعقة المصرية، أنه كان من مجموعة البطل رامى حسنين، وكان يشارك معه فى كثير من أعمال المداهمات، متذكرا أنه فى أحد المداهمات، طلب منه الشهيد رامى حسنين، بأن يحتفظ بمحفظته وورقه الشخصى لأنه يشعر أنه سيتشهد.

وأضاف النقيب أحمد عيد، أن فى أحد المداهمات، دخل من الباب الخلفى لمنزل، فوجد شنطة بها أفرولات للجيش المصرى، ووجد وقتها اتصال من قائده، يطلب منه الخروج، فرفض قائلا:" لن أخرج قبل أن أجيب حق الشهيد رامى حسنين"، وبعد اشتباك مع العناصر الإرهابية، أصيب فى عدة أجزاء من جسمه.

وأكد النقيب أحمد عيد، أنه لم يشعر باصابته، وظل فترة من الوقت يشتبك مع العناصر، حتى ظن أن الدم على ملابسه من العسكرى بجواره، حتى اكتشف أنها منه بعد اصابته بـ 3 طلقات مختلفة الأعيرة من العناصر الإرهابية.

يذكر أن برنامج مصر تستطيع، تقديم الإعلامى أحمد فايق، على قناة dmc ، واستضاف الأبطال الثلاثة النقيب أحمد عيد، والنقيب احمد عبد اللطيف، والملازم أول عمرو عابد، وهم من أبطال الصاعقة المصرية.