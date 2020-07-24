شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 10 آلاف جنيه مكافأة لمديرية بورسعيد لجهودها فى مشروع صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الأوقاف عن تمكن مديرية أوقاف بورسعيد من تحقيق الــ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف خلال هذا العام 1441هـ .

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف بور سعيد ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

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وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن عدد جوائز تحفيزية لمديرياتها فى جميع المحافظات، وهى مسابقة العشر الأول من ذى الحجة لصكوك الأضاحى، مؤكدة أنه تحفيزًا للعمل الخيرى لصالح الأسر الأولى بالرعاية تعلن اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحى عن الجوائز التحفيزية التالية:

1 – مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديدة بغض النظر عن عدد المرات، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

2 – مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل مديرية من مديريات الوجه القبلى والمديريات (ب) لكل 200 صك، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

وأكدت الوزارة أن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.