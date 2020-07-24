شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل سقوط أخطر 10 خلايا إرهابية لفبركة الفيديوهات.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، خلية الإسكندرية وإحباط مخططات اللجان الإلكترونية.. تفاصيل سقوط أخطر 10 خلايا إرهابية لفبركة الفيديوهات.. خبير أمنى: تركيا وقطر تفتحان خزائن أموالهما للكتائب الإخوانية لفبركة الفيديوهات مقابل 3 آلاف دولار فى التقرير الواحد.. مساعد وزير الداخلية الأسبق: فشل الجماعة فى التواجد على أرض الواقع دفعها لاستخدام سلاح السوشيال.. وخبير معلوماتى: فبركة المواد الإعلامية تستهدف التقليل من الإنجازات.

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