شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام دورة "التحول الرقمى والأمن السيبرانى" بنادى مستشارى النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم الجمعة فعاليات الدورة التدريبية الأولى فى (التحول الرقمى والأمن السيبرانى)، والتى أقيمت ضمن فعاليات خطة اللجنة العلمية والثقافية، بنادى مستشار هيئة النيابة الإدارية، وذلك للموسم الثقافى الجديد 2020، والتي أقيمت في الفترة من 16 وحتى 24 يوليو، بالتعاون مع المعهد الأمنى للتنمية البشرية بوزارة الداخلية، ومؤسسة خبراء التنمية للاستشارات والتدريب، والمجلس الوطنى للتدريب والتعليم، حيث شارك في الدورة 31 متدربا من أعضاء ومستشارى النيابة الإدارية.

وعن البرنامج التدريبى، وفقاً لخطة اعتماده من الجهات المنفذة، بإعداد كوادر قضائية متميزة بهيئة النيابة الإدارية، تمتلك رؤى مستقبلية جديدة للمنظومة القضائية فى مصر، من خلال التعلم والتدريب على أحدث نظم التحول الرقمى، وما يتطلبه ذلك من الوقوف على أحدث نظم و سبل أمن المعلومات، وحماية البيانات، وبما يواكب سياسات الدولة المصرية، نحو منهجية التحول الرقمى.

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واستمرت الدورة التدريبية مدة 6 أيام تدريبية تنوعت فيها طرق التدريب بين التدرب بنظم التعلم عن بُعد وبنظم التدريب التفاعلى، وقد حاضر فيها أهم الخبراء المتخصصون منهم اللواء محمود الرشيدى - مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع أمن المعلومات والدكتور عبدالوهاب غنيم - نائب رئيس الإتحاد العربى للاقتصاد الرقمى والمهندس وليد حجاج - خبير أمن المعلومات والملقب إعلامياً بصائد الهاكرز.

ومن جانبه، صرح المستشار معتز الهلالى رئيس اللجنة العلمية والثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية، بأن الدورة جاءت ضمن خطة اللجنة العلمية والثقافية بالنادى بنظام الساعات المعتمدة، فى ضوء اتفاقيات التعاون المبرمة مع الجهات المنفذة، واتساقاً مع السياسات التي تتبعها هيئة النيابة الإدارية، بشأن الدخول ضمن منظومة التحول الرقمي بالدولة المصرية الحديثة ، داخل المنظومة القضائية مما يكون من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف الهلالى، أن أساليب التدرب بالدورة تنوعت بين المحاضرات الأكاديمية و الأنشطة التنفيذية ، و العروض التقديمية و المناقشات الجماعية ، واختتم معرباً عن عميق شكره إلى المستشار عصام المنشاوى رئيس الهيئة، والمستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة النادى، على رعايتهما المستمرة والدؤوبة لنظم التدريب المتطورة.