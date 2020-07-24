شكرا لقرائتكم خبر عن بطل صاعقة يحكى عن مواجهة بينه وبين تكفيرى بشمال سيناء.. وكيف رد عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الملازم أول عمرو عابد، أحد أبطال الصاعقة المصرية، أن التكفيرى بطبعه جبان للغاية، ورغم أن عددهم فى بعض المعارك كان كبير، إلا أنهم خائفين جدا، ويحتمون فى بعضهم.

وأضاف البطل المقاتل، عمرو عابد، خلال برنامج مصر تستطيع، تقديم الإعلامى أحمد فايق، على قناة dmc ، أنه دار بينه وبين التكفيرى الذى يواجهه حوار، وكان بينهما مسافة 8 متر تقريبا، حيث قال له التكفيرى، " استسلم يا مرتد، ستموت على الكفر، ونحن أصحاب الحق"، ليتذكر البطل المقاتل، أنه رد عليه باطلاق النيران وهو ينظر له، فكان هو الرد القاتل، بأنه سيظل يواجهه، وسيقضى عليه.

يذكر أن برنامج مصر تستطيع، تقديم الإعلامى أحمد فايق، على قناة dmc ، واستضاف الأبطال الثلاثة النقيب أحمد عيد، والنقيب احمد عبد اللطيف، والملازم أول عمرو عابد، وهم من أبطال الصاعقة المصرية.