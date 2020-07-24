شكرا لقرائتكم خبر عن بطل صاعقة يحكى بطولات خاصة للمقدم شريف عمر قبل استشهاده بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الإعلامى أحمد فايق، على تسليط الضوء على بطولات الجيش المصرى، وحيث اختار 3 نماذج من سلاح الصاعقة المصرية، وهم النقيب أحمد عيد، والنقيب احمد عبد اللطيف، والملازم أول عمرو عابد، ملقيا الضوء على تدريبات الصاعقة المصرية، وكيفية اجراء أصعب التدريبات لحماية الوطن.

وأكد " فايق" فى مقدمته خلال الحلقة، أن التدريبات التى تجرى داخل الصاعقة المصرية، تمثل نموذجا فريدا فى التدريبات، لتأمين الوطن، مشيرا إلى أن عملية التدريب المستمرة، يمكنها أن تجعلنا نقول " مصر تستطيع"، بأولادها من رجال الجيش المصرى، وأبطال الصاعقة، فى حماية الوطن.

وبدأ الإعلامى أحمد فايق، حديثه عن بطولة الملازم أول عمرو عابد، أحد أبطال الصاعقة المصرية، والذى سرد بطولته الخاصة فى شمال سيناء، متطرقا لواقعة حدثت فى 16 مارس 2016، مع الرائد شريف عمر، والذى اشتبه فى عناصر ارهابية، وقام بتشكيل دورية وقتها لمواجهة تحرك للعناصر الإرهابية، وحينها رأى أحد الضباط 2 من المنتقبات أعلى تبة يراقبون القوات، فقام بتعقبهم، حتى دخلوا منزلا، فدخل ورائهم، فانفجر المنزل.

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واستعرض البرنامج جزء من ندوة تثقيفية سابقة، كان فيها البطل محمود على هلال، والذى سرد وقتها بطولة المقدم شريف عمر، والمجموعة التى معه فى مواجهة العناصر الإرهابية، وكيف تم تسجيل بطولة خاصة فى مواجهة تلك العناصر.

يذكر أن برنامج مصر تستطيع، تقديم الإعلامى أحمد فايق، على قناة dmc، واستضاف الأبطال الثلاثة النقيب أحمد عيد، والنقيب احمد عبد اللطيف، والملازم أول عمرو عابد، وهم من أبطال الصاعقة المصرية.