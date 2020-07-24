شكرا لقرائتكم خبر عن النقيب أحمد عبد اللطيف: اجريت 18 عملية جراحية بعد اصابتى بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النقيب أحمد عبد اللطيف، أحد أبطال الصاعقة المصرية، أنه قام برحلة طويلة فى العلاج بلغت 18 عملية جراحية، بعد اصابته فى الشيخ زويد بشمال سيناء، أثناء مواجهته للعناصر الإرهابية.
وتذكر النقيب أحمد محمد عبد اللطيف، قصة اصابته، بأنه كان فى مهمة لتأمين الكمين، و تعرض لتفجير بعبوة ناسفة، أصابت قدمه، و تم نقله لمستشفى المعادى العسكرى، وخضع بعدها لعدة عمليات جراحية، مضيفا أنه قام بجراء العملية ثم تم بتر قدمه، ولكنه مازال مواصلا للعمل فى تنمية الجانب الرياضى لديه، بما يتماشى مع الظروف الجديدة.
يذكر أن برنامج مصر تستطيع، تقديم الإعلامى أحمد فايق، على قناة dmc ، واستضاف الأبطال الثلاثة النقيب أحمد عيد، والنقيب احمد عبد اللطيف، والملازم أول عمرو عابد، وهم من أبطال الصاعقة المصرية.
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