شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مرشحا من 11 حزبا يتنافسون على مقاعد مجلس الشيوخ بالقاهرة و21 بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غدا السبت، مرحلة تسجيل البيانات للناخبين المصريين فى الخارج للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ المحدد لها يومى 9 و10 أغسطس المقبل، وذلك عبر الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، وتُجرى الانتخابات فى الداخل يومى 12 و11 من نفس الشهر.

وفيما يلى نستعرض أعداد مرشحى الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ على مستوى محافظات الجمهورية...

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فى محافظة القاهرة يتنافس 33 مرشحا من 11 حزبا، وفى الإسكندرية 22 مرشحا من 9 أحزاب مختلفة، وفى الجيزة 21 مرشحا من 9 أحزاب، وفى الشرقية 20 مرشحا من 6 أحزاب، وفى القليوبية 18 مرشحا من 10 أحزاب، وفى الدقهلية 15 مرشحا من 5 أحزاب، وفى سوهاج 14 مرشحا من 5 أحزاب، وفى البحيرة 13 مرشحا من 5 أحزاب، وفى قنا 12 مرشحًا من 8 أحزاب.

وفى محافظة المنيا يتنافس 11 مرشحا من 3 أحزاب، وفى كفر الشيخ 10 مرشحين من 6 أحزاب، وفى أسيوط 10 مرشحين من 4 أحزاب، وفى بنى سويف 8 مرشحين من 5 أحزاب، وفى المنوفية 8 مرشحين من 5 أحزاب، وفى دمياط 8 مرشحين من 5 أحزاب، وفى الغربية 8 مرشحين من 4 أحزاب، وفى الفيوم 6 مرشحين من 3 أحزاب، وفى بورسعيد 5 مرشحين من 5 أحزاب، وفى أسوان 4 مرشحين من 3 أحزاب، وفى البحر الأحمر 3 مرشحين من 3 أحزاب، وفى الإسماعيلية 3 مرشحين من 3 أحزاب.

ويتنافس فى محافظة السويس 3 مرشحين من 3 أحزاب، وفى شمال سيناء 3 مرشحين من 3 أحزاب، وفى الأقصر 3 مرشحين من حزبين، وفى جنوب سيناء مرشحين من حزبين، وفى مرسى مطروح مرشحين من حزبين، وفى الوادى الجديد مرشح واحد من حزب واحد فقط.