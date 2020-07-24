أخبار مصر اليوم.. أسعار الذهب تقفز 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 848 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، أسعار الذهب تقفز 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 848 جنيها للجرام، حيث سجلت أسعار الذهب مساء الجمعة ارتفاع بقيمة 6 جنيهات عقب تراجع طفيف بقيمة جنيه واحد فقط صباح اليوم، ووصل السعر الى ما قيمته 848 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً لأعلى مستوي لها منذ أكثر من 9 سنوات مسجلة 1900 دولار للأوقية لتكسر أعلى نقطة مقاومة بها منذ قرابة عقد من الزمان.

أسعار الذهب تقفز 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 848 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب مساء الجمعة ارتفاع بقيمة 6 جنيهات عقب تراجع طفيف بقيمة جنيه واحد فقط صباح اليوم، ووصل السعر الى ما قيمته 848 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً لأعلى مستوي لها منذ أكثر من 9 سنوات مسجلة 1900 دولار للأوقية لتكسر أعلى نقطة مقاومة بها منذ قرابة عقد من الزمان.

كلنا واحد.. الداخلية توزع سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا قبل العيد

أهدت وزارة الداخلية من خلال مبادرة "كلنا واحد" سلع غذائية للأسر الأكثر إحتياجاً قبل عيد الأضحى، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الدعم للأسرة المصرية.

الكنيسة تحذر من رهبان وراهبات مزيفين يستدرجون الفتيات بمكالمات هاتفية

حذر دير القديسة دميانة بالبرارى، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيا بالفتيات القبطيات، منهم أمراة تّدعى أنها راهبة بالدير وأن أسمها الراهبة " أغابى " وبصحبتها شخص أخر تقدمه على أنه الراهب ميخائيل ، ويحاولان أثناء المكالمة التعرف على الفتاة واستدراجها للتكلم عن أمورها الشخصية.

وصول أول دفعة من حجاج بيت الله إلى جدة وسط إجراءات احترازية دقيقة

استقبلت وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع هيئة الطيران المدنى، اليوم الجمعة، فى مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام، القادمين من مطار الأمير نايف بمنطقة القصيم، وسط إجراءات احترازية ووقائية دقيقة للوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد – 19".

صفعة جديدة.. الدورى الألمانى ينهى احتكار "بى إن سبورت" فى الشرق الأوسط

أعلن الموقع الرسمي للدوري الألماني انتهاء العقد المبرم بينه وبين شبكة "بي إن سبورت" القطرية، الحاصلة على حقوق بث الدورى الألمانى فى الشرق الأوسط والدول العربية، بعد انتهاء العقد المبرم بين رابطة البوندسليجا والقنوات القطرية بنهاية موسم 2019/ 2020.

كاف يشيد بجماهير الزمالك: كلماتهم تحمل الشغف وتلهب حماس اللاعبين

استعرض حساب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" عبر تويتر، هتافات جماهير الفرق الأربعة التى تأهلت لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، "الأهلى والزمالك من مصر، الوداد والرجاء من المغرب"، وذلك قبل مبارياتهم فى سبتمبر المقبل.

داخل بيت مارلين مونرو الشرق.. مقتنيات هند رستم وأسرار حياتها وسبب اعتزالها

تكشف الحلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب أسرار مارلين مونرو الشرق الفنانة الكبيرة هند رستم ومقتنياتها وأسباب اعتزالها.

كنائس الوادى الجديد تستأنف قداساتها غدا بحضور 30 فردا والحجز مسبقا أون لاين

تبدأ غدا السبت، إيبارشية الوادى الجديد استئناف صلوات القداسات، مع بدء فتح تدريجى لمختلف للكنائس، وفق إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

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فشل فى علاج أطفاله الثلاثة فقرر الانتحار

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع بأسيوط لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم، وفحص البلاغ الذى رصدته منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن انتحار أب لتدهور الحالة الصحية لأطفاله الثلاثة، وعدم قدرته على تحمل مصاريف علاجهم؛ نظرا لإصابتهم بمرض وراثى نادر ومعانتهم من تليف بالكبد ويحتاج كل منهم ثلاثة حقن أسبوعيا تتكلف مبالغ كبيرة.

موجز المحافظات من تلفزيون الخليج 365.. حكايات جثث الغرقى فى الإسكندرية

قدم "تليفزيون الخليج 365"، موجزًا خاصا بأخبار المحافظات، وأبرز الأحداث التى شهدتها المحافظات المختلفة اليوم الجمعة، وهو الموجز الذى قدمته الزميلة حور محمد، وأعده الزميل رامى نوار.

هندرسون: محمد صلاح أحد أبرز أسباب فوز ليفربول بالدورى..انظروا لأدائه وأهدافه

أكد جوردان هندرسون قائد نادى ليفربول الإنجليزى أن زميله محمد صلاح أحد أبرز وأهم أسباب تتويج النادى بلقب الدورى الإنجليزى الذى غاب عن الريدز لما يقرب من 30 عاما، جاء ذلك بعد نجاح جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول في الفوز بجائزة أفضل لاعب فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج بالموسم الجارى 2019 – 2020، من جانب رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية ليصبح اللاعب رقم 12 فى تاريخ الريدز الذى يحصد جائزة الأفضل.

أسوشيتدبرس: قطر أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا فى العالم

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن قطر والبحرين بهما أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا لكل فرد فى العالم، وبدأت الإصابات بانتشار كبير للفيروس لم يتم رصده فى مخيمات تأوى العمال المهاجرين الأصحاء، لكن معدل الوفيات من الفيروس فى البلدين لا تزل منخفضة بشكل لافت للنظر.

النزيف مستمر.. مصرع 3 أشخاص غرقا بأحد المناطق المفتوحة على البحر فى السويس

لقى ثلاثة شبان مصرعهم اليوم الجمعة، غرقًا بأحد المناطق المفتوحة على البحر بمنطقة الأدبية فى اتجاه العين السخنة بمحافظة السويس.

أمريكا تسجل 68,663 إصابة بكورونا و1100 وفاة خلال يوم

قالت جامعة جونز هوبكنز، إن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 68,663 إصابة و1100 وفاة خلال يوم، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.

البابا تواضروس عن بيان البرلمان حول إرسال قوات للخارج: يعبر عن الشعب وصوته

وصف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازالمرقسية، بيان مجلس النواب حول إرسال عناصر من القوات المسلحة للخارج، بقوله: "مجلس النواب يعبر عن الشعب وصوت الشعب"، وذلك بحسب "برومو" نشرته صفحة المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية، للقاء البابا بقناة إكسترا نيوز.

فيفا يخطر الأهلي بمنع الصفاقسى من القيد 3 فترات وعدم المشاركة بأفريقيا

تلقى النادى الأهلى خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يُفيد بإيقاف نادى الصفاقسى التونسى من القيد 3 فترات بجانب منعه من المشاركة فى بطولة أفريقيا فى نسختها المقبلة، بسبب عدم التزامه بتسديد 100 ألف دولار للأهلى سبق وطالب بها الأخير طوال الفترة الماضية وتم تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وحسم الأخير الجدل بشكل رسمى وأصدر حكماً لصالح الأهلى فى هذه القضية.