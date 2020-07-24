إمكانيات الطائرة سوخوى 35 الروسية.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشكل طائرات سوخوى 35 الحربية الروسية، خطورة على المقاتلات الأمريكية في المعركة الجوية، فهي تنتمي إلى جيل 4++ ويمكن أن تنافس طائرات حربية غربية مثل "إف – 15 إيجل"، F/A -18 وحتى "إف – 35" للجيل الخامس، إذ أنها تعد نموذجا متطورا لمقاتلة "سوخوى-27" الأسطورية السوفيتية التي تم إنتاجها عام 1988.
في هذا التقرير، نرصد إمكانيات الطائرة سوخوى 35 الروسية.
طولها 22 مترا وارتفاعها نحو 6 أمتار
تصل سرعتها إلى 2800 كم/س على ارتفاع 11 كيلومتر
مداها 3600 كيلومتر وقد يصل أقصى مداها إلى 4500 كم
يمكن لأقل عدد منها القيام باجتياح جوي كامل لسماء العدو
يمكنها حمل من 12 إلى 16 صاروخ جو-جو وجو وأرض.
تتميز بسرعة وقدرة فائقة على المناورة ورصد المضادات الإلكترونية
يمكنها تدمير الأهداف الخرسانية مثل السدود
لديها نظام رادار متطور يمكنها من تتبع الأهداف المعادية وتدميرها
لديها القدرة على التزود بالوقود في الجو
تتسلح بمدفع رشاش داخلي يحتوى على 150 طلقة عيار 30 مم.
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