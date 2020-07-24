حركة تنقلات الجيزة.. مدير المباحث يجدد الثقة في "مراكز الثقل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت حركة التنقلات الداخلية لضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تجديد الثقة في عدد من القيادات التي تمثل مركز ثقل للإدارة.

اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، جدد الثقة في العميد عمرو طلعت رئيسا لقطاع الشمال الذي فتح فصول تعليم مهارات البحث الجنائي خلال الأشره القليلة الماضية بفضل كشفه لغز العديد من الجرائم والوقائع الصعبة، والعميد طارق حمزة رئيسا لقطاع الغرب الذي حمل على عاتقه أعباء أقسام ذات كثافة سكناية مرتفعة (بولاق - الجيزة - طالبية - عمرانية - الهرم).

وأبقى "السبيلي" على العقيد محمد أمين مفتشا لفرقة الطالبية والعمرانية، والمقدم مصطفى كمال وكيلا للفرقة بعد النجاحات الملموسة التي قدمها الثنائي خلال العام الماضي، والتي تجلت في كشف العديد من الجرائم غريبة الأطوار، والإيقاع بتشكيلات عصابة خطرة.

قطاع أكتوبر ارتبط اسمه بثنائي البحث الجنائي الأفضل، إذ تم تجديد الثقة في العقيد فوزي عامر مفتشا لفرقة الوسط والعقيد عمرو حجازي للقطاع، بفضل الضربات الأمنية الموجعة لأخطر التشكيلات العصابية في سرقة المساكن والمحلات التجارية.

بالانتقال إلى قطاع الجنوب، جدد مدير المباحث الثقة في العقيد أحمد نجم مفتشا لمباحث أبو النمرس والحوامدية بفضل جهوده المميزة على كافة الأصعدة، وأيضا العقيد محمد عبدالشكور مفتشا لمباحث العياط والبدرشين.

جهود مضنية قدمها العقيد أحمد الوليلي في تجربته الأولى مفتشا لقطاع الشمال ضمن معها مقعدا أساسيا في تشكيلة البحث الجنائي لاسيما كشف 5 جرائم قتل في أسبوعين (أوسيم - الوراق).

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بالانتقال إلى شمال أكتوبر، جدد اللواء محمود السبيلي الثقة في العقيد محمد عرفان مفتشا للفرقة والمقدم مجدي موسى وكيلا للفرقة بعد أداء راقٍ استطاع معه الثنائي الحصول على ثقة مدير المباحث.

طوال سنوات عدة، لم يتغير الحال في فرقة الوسط، المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي يقدم أداء رفيع المستوى بشكل مستمر ليحجز مكان في الصفوف الأولى لخيرة ضباط المباحث الأمر نفسه للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة.

"أسد الداخلية" كما يلقبه أهالي بولاق الدكرور المقدم محمد الجوهري على موعد مع استكمال رحلة مطاردته لتجار المخدرات وخارجين على القانون بتلك البقعة الصعبة جغرافيا، الأمر نفسه لصاحب الأداء المتميز الرائد طارق مدحت رئيسا لمباحث حدائق أكتوبر.

أداء راقِ قدمه الرائد محمد مجدي منذ توليه منصب رئيس وحدة مباحث أوسيم دفع اللواء محمود السبيلي لتجديد الثقة في استمراره، كما أبقى "السبيلي" على الرائد هاني مندور رئيسا لمباحث الوراق.

بخطوات ثابتة ونجاحات متتالية حجز المقدم إسلام المهداوي مقعده رئيسا لمباحث أول أكتوبر، والرائد هاني عماد رئيسا لمباحث ثالث أكتوبر الذي قدم نفسه بقوة كأحد ضباط المباحث الواعدين الأمر نفسه لصاحب الابتسامة ودماثة الخلق الرائد محمد داوود رئيسا لمباحث أبو النمرس لما أثبته من كفاءة في العمل.

المقدم هشام بهجت حافظ على منصبه وكيلا لواحدة من أصعب فرق البحث الجنائي بالمحافظة "فرقة الهرم" بعد مشاركته في فك لوغاريتم قضايا معقدة وضبط عشرات المطلوبين جنائيا في مأموريات مكوكية بمحافظات عدة.