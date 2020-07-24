حركة تنقلات الجيزة.. "الجيار" مديرا للوسط و"أبو سريع" مساعدا لفرقة الجنوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اعتمد اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حركة تنقلات مساعديه "نظام". وجاء في الحركة تصعيد العميد عادل أبو سريع ليتولى منصب مساعد فرقة الجنوب، والعميد محمد رسلان مساعد فرقة الهرم (هرم - طالبية - عمرانية)، والعميد محمد رضا مساعد فرقة الشرق (الصف - أطفيح). Advertisements وتولى اللواء أيمن الجيار منصب مدير فرقة الوسط (الدقي - العجوزة) واللواء عبد الوهاب شعراوي مساعدا للأمن، واللواء عمرو حافظ مدير فرقة الشيخ زايد، واللواء هشام الطماوي مدير فرقة أكتوبر والعميد محمد شوقي مساعد المدير لفرقة الجيزة (بولاق - الجيزة). وشملت الحركة تصعيد اللواء علي شلش مدير قطاع الغرب ليتولى منصب حكمدار الجيزة خلفا للواء رمزي البسيوني، وترقية اللواء محمود شوقي ليتولى منصب مديرقطاع الجنوب، والإبقاء على اللواء رأفت حمدان مديرا لقطاع أكتوبر. يأتي ذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة، إذ جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

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