بالأسماء والمناصب.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، الجمعة، حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث والتي أجراها اللواء محمود السبيلي مدير المباحث.

"الخليج 365" حصل على التفاصيل الكاملة للحركة والتي تضمنت العميد خالد أبو العلا وكيل المباحث الجنائية لقطاع الوحدات، العميد محمد حسن رئيس مباحث إدارة تأمين المنطقة السياحية والأثرية، العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، العميد حسام أنور مدير إدارة تنفيذ الأحكام والعميد أحمد أبو زيد وكيل المباحث الجنائية لقطاع النفس.

وتولى العميد محمد مصطفى منصب مدير إدارة العمليات، العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، العميد حازم الخولي رئيس مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ، العميد مصطفى محمد مدير مكافحة جرائم الأموال العامة، العميد عمرو البرعي وكيل المباحث الجنائية لقطاع المال، العميد حاتم حسن مدير إدارة المعلومات الجنائية والعميد مصطفى فتحي مدير إدارة مباحث التموين.

Advertisements

وشملت الحركة تجديد الثقة في العقيد علي عبد الكريم رئيسا لمباحث الحماية المدنية، وتصعيد العقيد سامح درويش ليترأس مكتب مكافحة المخدرات، العقيد أيمن الشرقاوي مفتشا لقطاع غرب الجيزة، العقيد محمد إمبابي رئيس قسم مكافحة سرقة السيارات، العقيد أحمد الشربيني رئيس مباحث المنطقة الأثرية الجنوبية، العقيد محمد علي رئيس قسم المصنفات الفنية، العقيد محمد الجيار وكيل إدارة مكافحة المخدرات، العقيد وليد العشري مدير إدارة رعاية الأحداث، العقيد هاني شعراوي مفتش مباحث فرقة الوسط، العقيد أحمد المليجي قطاع الوحدات والعقيد هيثم الجوهري وكيل إدارة تنفيذ الأحكام والعقيد محمد مختار مفتشا لفرقة الشرق.

وجاء في الحركة تولي المقدم محمد الصغير منصب مفتش فرقة الهرم، المقدم محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر،

المقدم محمد عبد الهادي رئيس قسم البحث عن الغائبين بقطاع النفس، المقدم معتز غراب قسم مباحث المنطقة الأثرية والسياحية، المقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق أكتوبر، المقدم أحمد إسماعيل ضابط بقسم التحريات، المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، المقدم محمد عفت رئيس قسم مكافحة الجرائم النوعية بقطاع المال والمقدم إيهاب صاوي رئيس قسم مكافحة قسم سرقة المساكن.

تغييرات عدة بوحدات المباحث بمختلف الأقسام شهدتها الحركة، إذ تولى الرائد مؤمن فرج رئاسة وحدة مباحث إمبابة، والرائد محمد إدريس رئيس مباحث العياط، الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الحوامدية، الرائد أحمد يسري رئيس مباحث أطفيح، الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث العمرانية، الرائد إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية والرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم.